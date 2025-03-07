Зеленский рассказал о самых интенсивных переговорах с США

Украина и США провели самые интенсивные переговоры о мирном завершении конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Трамп призвал украинского лидера к завершению конфликта на Украине и заявил, что мир уже близок. Во время визита Зеленского в Белый дом Трамп выразил желание закончить конфликт, мотивируя это стремлением «спасти жизни» и сэкономить значительные средства.
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