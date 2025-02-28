Трамп попросил Зеленского закончить конфликт на Украине, чтобы сэкономить деньги

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского к завершению конфликта на Украине и заявил, что мир уже близок. Во время визита Зеленского в Белый дом Трамп выразил желание закончить конфликт, мотивируя это стремлением «спасти жизни» и сэкономить значительные средства.
«Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине, чтобы „спасти жизни“ и „сэкономить много денег“», — пишет ТАСС. При этом американский президент подчеркнул, что экономическая составляющая для него является менее значимой.
Трамп также отметил, что для разрешения ситуации Зеленский должен пойти на компромисс, так как Россия желает прекратить конфликт. Кроме того, глава Штатов выразил надежду на то, что США не придется в будущем отправлять большие партии оружия на Украину.
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Белый дом для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Трамп при этом похвастался своими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как превосходные. Также американский лидер проинформировал Зеленского о том, что российско-американские делегации приступили к обсуждению условий потенциального будущего соглашения, касающегося Украины.
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