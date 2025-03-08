Украинцы ответили на призыв Зеленского сменить гражданство

Жители Украины готовы последовать совету Зеленского о смене гражданства
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Вознесенска отметил, что многие украинцы с радостью поменяли бы гражданство
Житель Вознесенска отметил, что многие украинцы с радостью поменяли бы гражданство Фото:

Граждане Украины, которым президент Владимир Зеленский предложил сменить гражданство, если они не согласны с его взглядами на процесс проведения выборов в стране, выразили готовность следовать этому совету. Об этом сообщили местные жители, слова которых передал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«С радостью сменю гражданство, давно этого жду», — передает слова жителя Днепропетровска Лебедев в разговоре с РИА Новостями. Также житель Вознесенска, который находится в Николаевской области, выразил мнение, что многие граждане Украины с радостью готовы принять гражданство другой страны.

В дополнение к этому, жительница Киева подчеркнула абсурдность слов Зеленского о смене гражданства. По ее словам, выезд из страны ограничен, а процесс отказа от украинского гражданства является сложным.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выразил мнение, что проведение выборов в период боевых действий не находит поддержки среди украинского населения. Президент критически отозвался о тех, кто выступает за проведение выборов в текущий период, предложив им сменить свое гражданство.

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Граждане Украины, которым президент Владимир Зеленский предложил сменить гражданство, если они не согласны с его взглядами на процесс проведения выборов в стране, выразили готовность следовать этому совету. Об этом сообщили местные жители, слова которых передал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «С радостью сменю гражданство, давно этого жду», — передает слова жителя Днепропетровска Лебедев в разговоре с РИА Новостями. Также житель Вознесенска, который находится в Николаевской области, выразил мнение, что многие граждане Украины с радостью готовы принять гражданство другой страны. В дополнение к этому, жительница Киева подчеркнула абсурдность слов Зеленского о смене гражданства. По ее словам, выезд из страны ограничен, а процесс отказа от украинского гражданства является сложным. На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выразил мнение, что проведение выборов в период боевых действий не находит поддержки среди украинского населения. Президент критически отозвался о тех, кто выступает за проведение выборов в текущий период, предложив им сменить свое гражданство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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