Граждане Украины, которым президент Владимир Зеленский предложил сменить гражданство, если они не согласны с его взглядами на процесс проведения выборов в стране, выразили готовность следовать этому совету. Об этом сообщили местные жители, слова которых передал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«С радостью сменю гражданство, давно этого жду», — передает слова жителя Днепропетровска Лебедев в разговоре с РИА Новостями. Также житель Вознесенска, который находится в Николаевской области, выразил мнение, что многие граждане Украины с радостью готовы принять гражданство другой страны.
В дополнение к этому, жительница Киева подчеркнула абсурдность слов Зеленского о смене гражданства. По ее словам, выезд из страны ограничен, а процесс отказа от украинского гражданства является сложным.
На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выразил мнение, что проведение выборов в период боевых действий не находит поддержки среди украинского населения. Президент критически отозвался о тех, кто выступает за проведение выборов в текущий период, предложив им сменить свое гражданство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.