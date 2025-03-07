«Кубань-Вино» челябинского «Арианта» вошло в тройку лучших виноделен России

Компания «Кубань-Вино» национализированного челябинского холдинга «Ариант» вошла в тройку лидеров рейтинга из 50 лучших отечественных виноделен, заняв вторую строчку. Список составила команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia.
«Первое место занимает завод шампанских вин „Абрау Дюрсо“ из села Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Второе — „Кубань-Вино“ из станицы Старотитаровской Темрюкского района. Третья строчка досталась „Инкерманскому заводу марочных вин“ из Севастополя республики Крым», — говорится в сообщении путеводителя.
В рейтинг вошли как крупные производители, так и небольшие фирмы-владельцы виноградников. В списке такие заводы как «Массандра» и WINEPARK (Mriya) из Крыма, Golubitskoe Estate из Краснодарского края и «Ведерниковъ» из Ростовской области.
Как URA.RU писало ранее, компания «Ариант» была национализирована по решению Генеральной прокуратуры РФ. Государственной собственностью стали Центр пищевой индустрии «Ариант», агрофирмы «Ариант», «Южная», компания «Кубань-Вино». Летом 2024 года винодельня объявила о приостановке выпуска виски, рома и вин из-за ареста счетов. Бывшие собственники продолжают оспаривать решение о национализации через суд.
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