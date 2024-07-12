Национализированный завод виски и рома объявил о приостановке производства

РКБ: ЦПИ «Ариант» приостановит выпуск продукции из-за ареста счетов

13 июля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

«Ариант» предупредил поставщиков о приостановке поставок алкогольной продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Ранее национализированный крупнейший в России холдинг «Ариант» объявил о приостановке выпуска виски, рома и вин из-за ареста счетов. Соответствующее письмо компания отправила поставщикам 12 июля. «Производитель виски, рома и игристых напитков, „Центр пищевой индустрии (ЦПИ) — Ариант“, уведомил сеть „Красное и Белое“ о намерении приостановить производство. Из-за ареста счетов компания не получила финансирование», — пишет РБК, ссылая на соответствующий документ, находящийся в распоряжении издания. По годовому бюджету во втором квартале ЦПИ «Ариант» нужно было кредитование на сумму 850 млн рублей, но финансирования не было, отмечает издание. Поставщики перевели предприятие на предоплату, а производство осуществляется на остатках и сокращено на 60-70% от годового плана. Возобновление полного объема планируется в октябре 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, винодельня «Кубань-Вино», ранее принадлежавшая челябинскому олигарху Александру Аристову, в июне 2024 года обратилась в суд с просьбой снять ограничения. Компания просила об отмене обеспечительных мер, введенных в марте 2024 года в рамках последующей национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Позднее Арбитражный суд Челябинской области снял арест с активов «Арианта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ранее национализированный крупнейший в России холдинг «Ариант» объявил о приостановке выпуска виски, рома и вин из-за ареста счетов. Соответствующее письмо компания отправила поставщикам 12 июля. «Производитель виски, рома и игристых напитков, „Центр пищевой индустрии (ЦПИ) — Ариант“, уведомил сеть „Красное и Белое“ о намерении приостановить производство. Из-за ареста счетов компания не получила финансирование», — пишет РБК, ссылая на соответствующий документ, находящийся в распоряжении издания. По годовому бюджету во втором квартале ЦПИ «Ариант» нужно было кредитование на сумму 850 млн рублей, но финансирования не было, отмечает издание. Поставщики перевели предприятие на предоплату, а производство осуществляется на остатках и сокращено на 60-70% от годового плана. Возобновление полного объема планируется в октябре 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, винодельня «Кубань-Вино», ранее принадлежавшая челябинскому олигарху Александру Аристову, в июне 2024 года обратилась в суд с просьбой снять ограничения. Компания просила об отмене обеспечительных мер, введенных в марте 2024 года в рамках последующей национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Позднее Арбитражный суд Челябинской области снял арест с активов «Арианта».