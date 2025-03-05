Экс-владельцы национализированного «Арианта» подали новую жалобу в Верховный суд

Экс-владельцы национализированного холдинга «Ариант», основанного в Челябинске, в лице одноименной группы компаний, подали новую жалобу в Верховный суд РФ. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Ранее суд аналогичную жалобу, с ходатайством об отмене национализации, суд вернул.
«ООО „Группа компаний „Ариант“. Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ“, — указано в сообщении от 5 марта. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Первая жалоба в Верховный суд была подана 26 февраля. Суд ее вернул 1 марта. О причинах возврата не сообщается. Тексты решений в картотеке дел не выкладываются, заседания проходят в закрытом для СМИ режиме.
«Ариант» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Государству отошли Центр пищевой индустрии «Ариант», компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная». Поводом для национализации стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), проведенной в начале девяностых годов. Активы ЧЭМК также переданы государству.
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