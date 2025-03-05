05 марта 2025

Экс-владельцы национализированного «Арианта» подали новую жалобу в Верховный суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа компаний «Ариант» подала новую жалобу в ВС РФ
Группа компаний «Ариант» подала новую жалобу в ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Экс-владельцы национализированного холдинга «Ариант», основанного в Челябинске, в лице одноименной группы компаний, подали новую жалобу в Верховный суд РФ. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Ранее суд аналогичную жалобу, с ходатайством об отмене национализации, суд вернул.

«ООО „Группа компаний „Ариант“. Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ“, — указано в сообщении от 5 марта. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Первая жалоба в Верховный суд была подана 26 февраля. Суд ее вернул 1 марта. О причинах возврата не сообщается. Тексты решений в картотеке дел не выкладываются, заседания проходят в закрытом для СМИ режиме.

«Ариант» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Государству отошли Центр пищевой индустрии «Ариант», компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная». Поводом для национализации стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), проведенной в начале девяностых годов. Активы ЧЭМК также переданы государству.

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Экс-владельцы национализированного холдинга «Ариант», основанного в Челябинске, в лице одноименной группы компаний, подали новую жалобу в Верховный суд РФ. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Ранее суд аналогичную жалобу, с ходатайством об отмене национализации, суд вернул. «ООО „Группа компаний „Ариант“. Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ“, — указано в сообщении от 5 марта. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Первая жалоба в Верховный суд была подана 26 февраля. Суд ее вернул 1 марта. О причинах возврата не сообщается. Тексты решений в картотеке дел не выкладываются, заседания проходят в закрытом для СМИ режиме. «Ариант» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Государству отошли Центр пищевой индустрии «Ариант», компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная». Поводом для национализации стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), проведенной в начале девяностых годов. Активы ЧЭМК также переданы государству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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