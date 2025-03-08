МИД РФ ответил на угрозы Украины атаковать Крымский мост

Захарова иронически прокомментировала угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что ПЦУ скоро получит мощи военного руководства Украины
Захарова заявила, что ПЦУ скоро получит мощи военного руководства Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически ответила на угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень экстремистов и террористов РФ) атаковать Крымский мост. Ранее тот заявил о третьей готовящейся атаке на мост, упомянув поговорку «Бог любит Троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины, прим. — URA.RU) скоро обретет их мощи», — сообщила Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление Неижпапы* о том, что Киев готовит третью операцию по атаке на Крымский мост.

Ранее Крымский мост подвергался двум атакам. В октябре 2022 года произошел теракт на автодорожной части моста, что привело к человеческим жертвам и разрушениям. В июле 2023 года украинские силы снова атаковали мост, использовав надводные беспилотные аппараты, в результате чего погибли два человека и были повреждены конструкции моста. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что этими действиями Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

*Алексей Неижпапа внесен в перечень экстремистов и террористов РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически ответила на угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень экстремистов и террористов РФ) атаковать Крымский мост. Ранее тот заявил о третьей готовящейся атаке на мост, упомянув поговорку «Бог любит Троицу». «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины, прим. — URA.RU) скоро обретет их мощи», — сообщила Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление Неижпапы* о том, что Киев готовит третью операцию по атаке на Крымский мост. Ранее Крымский мост подвергался двум атакам. В октябре 2022 года произошел теракт на автодорожной части моста, что привело к человеческим жертвам и разрушениям. В июле 2023 года украинские силы снова атаковали мост, использовав надводные беспилотные аппараты, в результате чего погибли два человека и были повреждены конструкции моста. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что этими действиями Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. *Алексей Неижпапа внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...