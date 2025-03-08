МИД РФ ответил на угрозы Украины атаковать Крымский мост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически ответила на угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень экстремистов и террористов РФ) атаковать Крымский мост. Ранее тот заявил о третьей готовящейся атаке на мост, упомянув поговорку «Бог любит Троицу».
«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины, прим. — URA.RU) скоро обретет их мощи», — сообщила Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление Неижпапы* о том, что Киев готовит третью операцию по атаке на Крымский мост.
Ранее Крымский мост подвергался двум атакам. В октябре 2022 года произошел теракт на автодорожной части моста, что привело к человеческим жертвам и разрушениям. В июле 2023 года украинские силы снова атаковали мост, использовав надводные беспилотные аппараты, в результате чего погибли два человека и были повреждены конструкции моста. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что этими действиями Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
*Алексей Неижпапа внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
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