Власти продают землю в районе, где построят дома для работников Курганмашзавода

Власти выставили на продажу 1,2 гектара земли в 11 микрорайоне Заозерного, где планируется строительство жилых домов для работников «Курганмашзавода». Участки оценили более чем на шесть миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.
На торги выставлены участки №6 и №7 по улице Сергея Сущенко. Площадь территорий под многоэтажную застройку составляет свыше 12 тысяч квадратных метров. «Общая стоимость участков составляет 6 312 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая», — сообщается в документации.
Ранее URA.RU писало, что на пересечении улиц Сергея Сущенко и Родькина построят жилой комплекс для заводчан. Возведением четырех десятиэтажных домов для работников КМЗ займется компания «Олимп». Земельные участки будущей застройки расположены по улице Сергея Сущенко, № 4 и №5. Общая площадь территорий более 13 тысяч квадратов. Весной прошлого года их уже выставляли на аукцион, но после торги отменили.
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