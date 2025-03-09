Дочь Юлии Началовой анонсировала выход посмертного альбома певицы

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина объявила о скором выпуске посмертного альбома своей матери. Об этом она сообщила в своем личном блоге, где также опубликовала одну из песен из этого альбома, выход которого намечен на 16 марта.
«Тогда этим планам не суждено было сбыться. Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», — поделилась Алдонина. Ее слова приводит издание «Страсти».
Вера сообщила, что альбом ее матери, названный «Вера», будет выпущен в годовщину ее смерти. Она привела слова Юлии Началовой, которая в одном из последних интервью говорила, что песня, на которую снимается клип, называется «Жди меня» и является частью нового русскоязычного альбома «Вера».
Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет, что стало потрясением для ее поклонников. Певица, известная хитом «Герой не моего романа», долго боролась с подагрой и системной красной волчанкой. Официальной причиной ее смерти стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.
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