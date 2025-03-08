Вице-губернатор Алексеев: курганцы хотят, чтобы участники СВО шли во власть

Больше половины опрошенных курганцев поддерживают госпрограмму, которая помогает участникам спецоперации после обучения занимать руководящие посты в органах власти. Об этом рассказал вице-губернатор области Андрей Алексеев со ссылкой на данные соцопроса.
«В Курганской области 51% респондентов скорее положительно относятся к тому, что участников СВО, прошедших обучение по программе „Время героев“, назначают на руководящие посты. А саму программу поддерживают 63% опрошенных», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.
Алексеев добавил, что заявки от ветеранов СВО на участие в программе принимаются до 24 марта. Наставниками выступят заместители губернатора, руководители крупных предприятий, общественных организаций и фондов, отметил чиновник.
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