08 марта 2025
07 марта 2025

Вице-губернатор Алексеев: курганцы хотят, чтобы участники СВО шли во власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексеев раскрыл данные соцопроса в регионе
Алексеев раскрыл данные соцопроса в регионе Фото:

Больше половины опрошенных курганцев поддерживают госпрограмму, которая помогает участникам спецоперации после обучения занимать руководящие посты в органах власти. Об этом рассказал вице-губернатор области Андрей Алексеев со ссылкой на данные соцопроса.

«В Курганской области 51% респондентов скорее положительно относятся к тому, что участников СВО, прошедших обучение по программе „Время героев“, назначают на руководящие посты. А саму программу поддерживают 63% опрошенных», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.

Алексеев добавил, что заявки от ветеранов СВО на участие в программе принимаются до 24 марта. Наставниками выступят заместители губернатора, руководители крупных предприятий, общественных организаций и фондов, отметил чиновник.

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Больше половины опрошенных курганцев поддерживают госпрограмму, которая помогает участникам спецоперации после обучения занимать руководящие посты в органах власти. Об этом рассказал вице-губернатор области Андрей Алексеев со ссылкой на данные соцопроса. «В Курганской области 51% респондентов скорее положительно относятся к тому, что участников СВО, прошедших обучение по программе „Время героев“, назначают на руководящие посты. А саму программу поддерживают 63% опрошенных», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале. Алексеев добавил, что заявки от ветеранов СВО на участие в программе принимаются до 24 марта. Наставниками выступят заместители губернатора, руководители крупных предприятий, общественных организаций и фондов, отметил чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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