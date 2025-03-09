SHOT: 67-летняя москвичка обгорела из-за подарка на 8 Марта

Московская пенсионерка получила серьезные ожоги при попытке самостоятельно изготовить свечи к Международному женскому дню. По данным telegram-канала Shot, пожар вспыхнул из-за перегретого парафина.
«Москвичка обгорела, пытаясь сделать красивые свечи к 8 Марта. У нее на плите взорвался парафин», — говорится в сообщении.
По данным канала, женщина решила сделать подарки и начала топить парафин на газовой плите. Когда перегретый парафин загорелся, она попыталась потушить его водой, что вызвало взрыв и ожоги. Пострадавшую 67-летнюю москвичку госпитализировали с тяжелыми ожогами рук и тела в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.