SHOT: 67-летняя москвичка обгорела из-за подарка на 8 Марта

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В Москве женщина решила сделать свечку своими руками, однако у нее загорелся парафин
В Москве женщина решила сделать свечку своими руками, однако у нее загорелся парафин Фото:

Московская пенсионерка получила серьезные ожоги при попытке самостоятельно изготовить свечи к Международному женскому дню. По данным telegram-канала Shot, пожар вспыхнул из-за перегретого парафина.

«Москвичка обгорела, пытаясь сделать красивые свечи к 8 Марта. У нее на плите взорвался парафин», — говорится в сообщении.

По данным канала, женщина решила сделать подарки и начала топить парафин на газовой плите. Когда перегретый парафин загорелся, она попыталась потушить его водой, что вызвало взрыв и ожоги. Пострадавшую 67-летнюю москвичку госпитализировали с тяжелыми ожогами рук и тела в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

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Московская пенсионерка получила серьезные ожоги при попытке самостоятельно изготовить свечи к Международному женскому дню. По данным telegram-канала Shot, пожар вспыхнул из-за перегретого парафина. «Москвичка обгорела, пытаясь сделать красивые свечи к 8 Марта. У нее на плите взорвался парафин», — говорится в сообщении. По данным канала, женщина решила сделать подарки и начала топить парафин на газовой плите. Когда перегретый парафин загорелся, она попыталась потушить его водой, что вызвало взрыв и ожоги. Пострадавшую 67-летнюю москвичку госпитализировали с тяжелыми ожогами рук и тела в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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