08 марта 2025
07 марта 2025

Мэр Нижневартовска поздравил жителей с Днем города. Видео

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Кощенко поздравил жителей с 53-летием Нижневартовска
Кощенко поздравил жителей с 53-летием Нижневартовска Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко поздравил жителей с 53-летием города. Он пожелал вартовчанам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и успехов.

«Друзья, земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем города! Пусть он и дальше процветает трудом каждого из вас!.. Дорогие вартовчане, желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и успехов, пусть жизнь каждой нижневартовской семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой. С праздником, земляки! С Днем рождения, любимый город», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Он добавил, что возраст Нижневартовска в масштабах истории небольшой, но каждый год был ярким и неповторимым. Его жители — неравнодушные люди, труженики, созидатели, первопроходцы, которые готовы нести ответственность за свою страну и город.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко поздравил жителей с 53-летием города. Он пожелал вартовчанам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и успехов. «Друзья, земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем города! Пусть он и дальше процветает трудом каждого из вас!.. Дорогие вартовчане, желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и успехов, пусть жизнь каждой нижневартовской семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой. С праздником, земляки! С Днем рождения, любимый город», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Он добавил, что возраст Нижневартовска в масштабах истории небольшой, но каждый год был ярким и неповторимым. Его жители — неравнодушные люди, труженики, созидатели, первопроходцы, которые готовы нести ответственность за свою страну и город.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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