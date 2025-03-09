«Память о Юле должна жить»: Панайотов высказался о посмертном альбоме Началовой

Певец Александр Панайотов, который являлся близким другом Юлии Началовой, обрадовался факту выхода ее посмертного альбома «Вера». В беседе с URA.RU певец рассказал, почему сейчас это важно.
«До недавнего времени песни Юли невозможно было найти ни на одной цифровой площадке. Буквально недавно родственники взялись за это, теперь все ее песни, в числе которых „Герой не моего романа“, детские и другие. Новый альбом тоже будет на площадках. Его выпуск важен для поклонников. Память о Юле должна жить», — пояснил Панайотов.
Дочь артистки Вера сообщила, что альбом выйдет 16 марта — в день смерти звезды. Александр отметил, что незадолго до смерти Юлия говорила в интервью о том, что у нее готовится альбом. «Были записаны очень красивые русскоязычные песни. Их накопилось много, они не входили в другие альбомы. Среди них есть и наша дуэтная работа „Помнишь ли ты?“, — рассказал певец.
Юлия Началова скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет. Певица долгое время боролась с подагрой и системной красной волчанкой, но болезни оказались сильнее. Артистка умерла в Боткинской больнице Москвы. Юлия похоронена на Троекуровском кладбище.
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