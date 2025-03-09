Forbes: Трамп прекратил поддержку F-16 на Украине

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Решение Трампа о прекращении поддержки F-16 на Украине ослабляет положение ВСУ
Решение Трампа о прекращении поддержки F-16 на Украине ослабляет положение ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить на Украину поставки важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Об этом сообщает журнал Forbes. 

«Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16», — пишет издание. Там добавили, что это решение создает угрозу для возможностей Воздушных Сил Украины противостоять более мощным военным силам России.

Соединенные Штаты не могут «отключить» уже доставленные истребители F-16, отмечает Forbes. Однако они остановили поставки запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, что значительно снижает боевые возможности самолетов.

Несмотря на решение администрации Трампа, Украина продолжает получать поддержку от европейских стран-партнеров. Так, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия уже поставили первые 18 из обещанных 85 истребителей F-16. Кроме того, Франция может частично нивелировать потерю американской поддержки, предоставив истребители Dassault Mirage 2000.

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить на Украину поставки важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Об этом сообщает журнал Forbes.  «Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16», — пишет издание. Там добавили, что это решение создает угрозу для возможностей Воздушных Сил Украины противостоять более мощным военным силам России. Соединенные Штаты не могут «отключить» уже доставленные истребители F-16, отмечает Forbes. Однако они остановили поставки запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, что значительно снижает боевые возможности самолетов. Несмотря на решение администрации Трампа, Украина продолжает получать поддержку от европейских стран-партнеров. Так, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия уже поставили первые 18 из обещанных 85 истребителей F-16. Кроме того, Франция может частично нивелировать потерю американской поддержки, предоставив истребители Dassault Mirage 2000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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