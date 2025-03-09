«Ему личная жизнь не нужна»: продюсер прокомментировал слухи о грядущем предложении Shaman

Певец Shaman (наст. имя Ярослав Дронов) вполне может сделать предложение главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, однако искренность этих отношений пока вызывает вопросы и сомнения. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Ярослав на сегодняшний день — артист номер один на нашей эстраде. Будем честными, в эти отношения мало кто верит. Shaman в принципе личная жизнь не нужна. Поэтому он и бросил свою бывшую жену Елену Мартынову, которая ему помогала в карьере. У публичных людей на первом месте сцена, а это постоянные гастроли и отсутствие дома. Какая женщина это будет терпеть?» — говорит Дворцов.
Ходят слухи, что сегодня, 9 марта на московском концерте «Ты моя» Ярослав сделает предложение руки и сердца Екатерине. Если верить осведомленным источникам, артист задумал это сделать публично. Для этого Мизулиной зарезервировали место в VIP-ложе. Если это случится, для исполнителя брак станет третьим.
«Если у них действительно искренняя любовь, и Ярослав сделает предложение от чистой души и сердца, в чем у меня есть сомнения, то совет да любовь, как говорится. И пусть этот брак будет крепким и долгим. Екатерина Мизулина — видная и красивая двушка, которая „охмурила“ парня номер один в нашей стране. Поэтому пожелаю им всего самого хорошего и яркого!» — резюмировал Дворцов.
Shaman и Екатерина Мизулина не так давно стали подогревать слухи о своем романе, в том числе и публичным проявлением чувств. При этом официально парой они себя до сих пор не называли.
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