08 марта 2025
07 марта 2025

«Дух огня» бьет рекорды: Кухарук подвел итоги кинофестиваля в ХМАО. Видео

Глава ХМАО Кухарук: Фестиваль «Дух огня» побил очень многие рекорды
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«Дух огня» в ХМАО посетили 17 тысяч человек
«Дух огня» в ХМАО посетили 17 тысяч человек Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подвел статистические итоги кинофестиваля «Дух огня». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее.

«Уже можно сказать, что фестиваль побил очень многие рекорды: 563 заявки из 45 стран мира были отправлены, чтобы поучаствовать в нашем замечательном фестивале… 94 картины представлено югорчанам и жителям еще около 50 регионов… 186 показов было всего, поскольку некоторые фильмы несколько раз показывали… Ну и конечно то, что мы видим сегодня большой интерес — более 17 тысяч человек посетили не только саму программу, но и деловые мероприятия, сопровождавшие событийную повестку», — рассказал Кухарук.

Сам он был приятно удивлен. По словам главы региона, больше 10% ханты-мансийцев были вовлечены и «жили одной жизнью вместе с фестивалем». Губернатор и сам посмотрел некоторые киноленты, а полностью заполненные залы воодушевили его.

Самым зрелищным событием на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске стала традиционная красная дорожка. Местные и приезжие столпились посмотреть, в каких же нарядах выйдут на публику селебрити. Кто из звезд предпочел голливудский стиль, а для кого неизменной осталась классика — читайте в подборке URA.RU.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подвел статистические итоги кинофестиваля «Дух огня». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее. «Уже можно сказать, что фестиваль побил очень многие рекорды: 563 заявки из 45 стран мира были отправлены, чтобы поучаствовать в нашем замечательном фестивале… 94 картины представлено югорчанам и жителям еще около 50 регионов… 186 показов было всего, поскольку некоторые фильмы несколько раз показывали… Ну и конечно то, что мы видим сегодня большой интерес — более 17 тысяч человек посетили не только саму программу, но и деловые мероприятия, сопровождавшие событийную повестку», — рассказал Кухарук. Сам он был приятно удивлен. По словам главы региона, больше 10% ханты-мансийцев были вовлечены и «жили одной жизнью вместе с фестивалем». Губернатор и сам посмотрел некоторые киноленты, а полностью заполненные залы воодушевили его. Самым зрелищным событием на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске стала традиционная красная дорожка. Местные и приезжие столпились посмотреть, в каких же нарядах выйдут на публику селебрити. Кто из звезд предпочел голливудский стиль, а для кого неизменной осталась классика — читайте в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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