Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подвел статистические итоги кинофестиваля «Дух огня». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее.
«Уже можно сказать, что фестиваль побил очень многие рекорды: 563 заявки из 45 стран мира были отправлены, чтобы поучаствовать в нашем замечательном фестивале… 94 картины представлено югорчанам и жителям еще около 50 регионов… 186 показов было всего, поскольку некоторые фильмы несколько раз показывали… Ну и конечно то, что мы видим сегодня большой интерес — более 17 тысяч человек посетили не только саму программу, но и деловые мероприятия, сопровождавшие событийную повестку», — рассказал Кухарук.
Сам он был приятно удивлен. По словам главы региона, больше 10% ханты-мансийцев были вовлечены и «жили одной жизнью вместе с фестивалем». Губернатор и сам посмотрел некоторые киноленты, а полностью заполненные залы воодушевили его.
Самым зрелищным событием на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске стала традиционная красная дорожка. Местные и приезжие столпились посмотреть, в каких же нарядах выйдут на публику селебрити. Кто из звезд предпочел голливудский стиль, а для кого неизменной осталась классика — читайте в подборке URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!