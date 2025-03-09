Певице Таисии Повалий, пострадавшей после введения в лицо препарата, который теперь мешает ей жить, поможет только хирург. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-косметолог Натэла Гришина. Певица пожаловалась, что в свое время ввела препарат, который не рассасывается, а теперь дает ужасную реакцию.
«Тут нет ошибки косметолога. Полимер, который стоит у Повалий, был введен лет 25 назад. Тогда у нас в стране были в только препараты, которые не рассасываются. Сейчас они запрещены. Этот препарат — как мина замедленного действия. Они очень опасны. Помочь их извлечь может только хирург», — говорит эксперт.
Речь идет о силиконе, который использовался в 90-е и нулевые для заполнения объемов. Его часто применяли на лице. Тогда мало, кто знал, что это за препарат и как в будущем он себя проявит.
Сама Повалий призналась журналистам, что была одним из первопроходцев. Обратившись в частную клинику, в которой специалисты и сами не знали, что колют пациенткам, певица заработала проблемы на всю жизнь. Из-за того, что полимер не рассасывается при соприкосновении с другими препаратами, возникает воспаление. Его Таисия и ощутила на себе. «Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся», — цитирует звезду «МК».
Воспаление для звезды особенно тяжело проходит, ведь для артистов внешность — рабочий инструмент. Сейчас, спустя годы к Натэле Гришиной регулярно приходят пациенты, которые, как и Повалий, по незнанию ставили этот препарат. И решать эту проблему теперь можно только хирургическим путем.
Врач-косметолог советует россиянкам, у которых также стоит этот полимер, не дожидаться критического момента, а посетить врачей заблаговременно. Однако тут важно пойти к проверенному специалисту и клинику, чтобы не навредить здоровью. «Можно экспериментировать с косметикой, но то, что вводится иглой под кожу, должно быть заранее тщательно изучено и проверено. Все препараты могут оказывать воздействие на организм, поэтому тут не должно быть места для ошибок», — предупреждает эксперт.
Гришина отмечает, что сегодня косметология предлагает женщинам широкий набор процедур, которые смогут вернуть молодость и красоту без негативного влияния на организм.
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