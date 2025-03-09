«Вплоть до летального исхода»: врач предупредила об опасности любимого занятия Волочковой

Следовать примеру балерины Анастасии Волочковой, которая обожает окунаться в ледяную купель, не стоит — это может быть смертельно опасным. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.
«Для неподготовленного организма такая смена температур является шоковой. Шок от холода, выброс адреналина, спазм сосудов — это может привести к летальному исходу. С помощью ледяной купели может оздоравливаться только молодой, привыкший к закаливанию и тренировкам организм», — предупреждает специалист.
Волочкова рассказала, что 8 марта она провела в своей именной купели. Залезая в нее, балерина обнаружила там огромную льдину, которую не стала вынимать. Бывшая прима Большого театра уже много лет и зимой, и летом окунается в купель и уверяет, что она помогает ей оставаться здоровой и очищаться от негатива.
Лариса Алексеева предупреждает: бездумно повторять подвиги балерины не нужно. Стоит помнить о группах риска. «Если есть хронические заболевания, например, мочеполовой системы, циститы, гипертоническая, ишемическая болезни, сердечно-сосудистые заболевания, окунаться нельзя. Последствия могут быть необратимыми. Кроме того, в зоне риска люди с проблемами с психикой. Такой стресс может сильно ударить и по ней», — говорит врач.
Специалист рекомендует начать с тренировок и закаливания. Но и тут важно все делать вовремя. Когда люди после 60 лет вдруг резко решают моржевать, это к добру не приведет, так как в этом возрасте присутствуют хронические заболевания.
49-летняя Анастасия Волочкова поддерживает форму и здоровье посещением бани, купелью и регулярными тренировками. Также танцовщица сама себя ограничила в питании. Ее рацион состоит из яиц и листьев салата. По словам балерины, благодаря этому она чувствует легкость.
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