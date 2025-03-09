09 марта 2025

Новый премьер Канады жестко ответил на угрозы Трампа

Новый премьер Канады отверг идеи Трампа о присоединении к США
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый премьер Канады Карни ответил Трампу
Новый премьер Канады Карни ответил Трампу Фото:

Канада никогда не станет частью США. Об этом заявил новый лидер партии либералов Марк Карни. 

«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — заявил Карни в своем обращении, пишет РИА Новости.

Марк Карни, который недавно был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.

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Канада никогда не станет частью США. Об этом заявил новый лидер партии либералов Марк Карни.  «Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — заявил Карни в своем обращении, пишет РИА Новости. Марк Карни, который недавно был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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