Новый премьер Канады жестко ответил на угрозы Трампа

Новый премьер Канады Карни ответил Трампу
Канада никогда не станет частью США. Об этом заявил новый лидер партии либералов Марк Карни.
«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — заявил Карни в своем обращении, пишет РИА Новости.
Марк Карни, который недавно был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.
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