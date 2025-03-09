Врачи массово увольняются из челябинского центра медицины катастроф

Из территориального центра медицины катастроф Челябинской области (ТЦМК ЧО) массово увольняются специалисты — отдел гражданской обороны (ГО) уже ушел полным составом, еще три врача и фельдшер готовы написать заявления. Директор Сергей Максимов не согласен с озвученными сотрудниками требованиями и удерживать на работе медиков не намерен, заявил он.
«С появлением нового директора Максимова Сергея Анатольевича ситуация в организации ухудшилась. Работников среднего звена (фельдшеров и медсестер) морально давят, заставляют выполнять задачи, которые не предусмотрены инструкциями», — сообщили сотрудники ТЦМК ЧО, пишет сайт «74.ру».
Фельдшеров, которые находятся в диспетчерской, обязали встречать и провожать людей, вечером проводить обход, то есть выполнять функции охранников. Во время дежурств бригаду отправляют на платные услуги. Реанимационные бригады используют как грузчиков для оказания платных услуг по перевозке «от кровати до кровати». Врача-анестезиолога-реаниматолога и фельдшера центра медицины катастроф просят свозить пациента на простой рентген. «Это унижение!» — уверены работники.
Руководитель обвинил сотрудников в безделье и снял с них полетные доплаты за эвакуацию больных на вертолете. Врачи уверяют, что все разговоры о хорошей зарплате в центре медицины катастроф — это только слова. «Работая на ставку, фельдшер получал 34 тысячи, плюс семь тысяч — соцвыплата», — говорят сотрудники.
Причина не только в изменившихся условиях работы, но и в отношении директора к сотрудникам, говорят они. Новый руководитель проходит «как мимо тени и даже не считает нужным поздороваться». И прямым текстом говорит, что если что-то не нравится, то «забирайте свою компанию и сваливайте!».
Три недели назад из центра полным составном уволился отдел ГО — три человека. Сейчас уйти готовятся еще три врача и старший фельдшер. Всего в центре работают четыре врача и девять фельдшеров.
Последней каплей стала установка камер наблюдения в рабочих кабинетах. Медики уверены, что это нарушает их права и права пациентов, которым приходится в кабинетах раздеваться.
Максимов подтвердил информацию об увольнении трех специалистов отдела ГО и планируемом увольнении еще трех сотрудников. Но все недовольства он называет манипуляциями. Зарплаты у его сотрудников хорошие — врачи получают по 140 тысяч рублей, младший персонал по 66 тысяч рублей (в обоих случаях до вычета налогов — прим. URA.RU), так как они работают на полторы-две ставки.
Работой медики не перегружены, отмечает директор. «Они сидят у меня в нарды играют, в носу ковыряют, отказываются выполнять дополнительные функциональные обязанности в виде мониторинга по ЧС», — говорит Максимов.
Претензии о платных перевозках он не понимает вообще. Ведь за подобную работу идет двойная оплата — за дежурство и отработку платного вызова. «Диссонанс у меня когнитивный вызывает — человек жалуется, что ему за одну работу дважды платят», — добавляет руководитель центра.
Установку камер он объясняет требованиями областного медицинского информационно-аналитического центра. Камеры висят на законных основаниях, и есть предупреждение о съемке. «В местах отдыха, в местах приема пищи, в туалетных комнатах камер нет. В чем здесь нарушение прав трудящихся?» — отмечает Максимов.
К перспективе остаться без врачей он относится философски. Говорит, что просто наберет новую команду. «Если вас не устраивает руководство, если считаете, что какие-то приказы вы не должны исполнять, то, пожалуйста [уходите]», — говорит Максимов. В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что коллективная жалоба в ведомство не поступала.
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