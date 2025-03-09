09 марта 2025
08 марта 2025
07 марта 2025
06 марта 2025

В Лодейном Поле найдено тело школьницы с пакетом на голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Также на месте были найдены пять пустых флаконов аэрозольного дезодоранта
Также на месте были найдены пять пустых флаконов аэрозольного дезодоранта Фото:

В Лодейном Поле Ленобласти найдено тело 12-летней девочки с пакетом на голове. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

«Сообщение о трупе ребенка в квартире на Набережной улице в городе Лодейное Поле поступило днем девятого марта. Мертвую 12-летнюю ученицу шестого класса нашли с пакетом на голове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Также на месте были найдены пять пустых флаконов аэрозольного дезодоранта.

Девочка воспитывалась в неполной семье. Ее отец работает слесарем, а мать, не имеющая постоянной работы, проживает отдельно. Семья не находилась в поле зрения органов опеки и не состояла на профилактическом учете. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти шестиклассницы стала асфиксия (удушье). Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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В Лодейном Поле Ленобласти найдено тело 12-летней девочки с пакетом на голове. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие». «Сообщение о трупе ребенка в квартире на Набережной улице в городе Лодейное Поле поступило днем девятого марта. Мертвую 12-летнюю ученицу шестого класса нашли с пакетом на голове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Также на месте были найдены пять пустых флаконов аэрозольного дезодоранта. Девочка воспитывалась в неполной семье. Ее отец работает слесарем, а мать, не имеющая постоянной работы, проживает отдельно. Семья не находилась в поле зрения органов опеки и не состояла на профилактическом учете. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти шестиклассницы стала асфиксия (удушье). Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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