В Лодейном Поле найдено тело школьницы с пакетом на голове

В Лодейном Поле Ленобласти найдено тело 12-летней девочки с пакетом на голове. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».
«Сообщение о трупе ребенка в квартире на Набережной улице в городе Лодейное Поле поступило днем девятого марта. Мертвую 12-летнюю ученицу шестого класса нашли с пакетом на голове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Также на месте были найдены пять пустых флаконов аэрозольного дезодоранта.
Девочка воспитывалась в неполной семье. Ее отец работает слесарем, а мать, не имеющая постоянной работы, проживает отдельно. Семья не находилась в поле зрения органов опеки и не состояла на профилактическом учете. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти шестиклассницы стала асфиксия (удушье). Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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