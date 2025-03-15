Ветеран чеченской войны заявил, что попал в свердловскую тюрьму без суда. Документ

16 марта 2025 в 18:50 Размер текста - 17 +

Серкова отправили в колонию на четыре года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин Евгений Серков — ветеран чеченской войны — заявил, что оказался в тюрьме без решения суда. Свою удивительную историю он изложил в письме, которое URA.RU получило из исправительной колонии №53 (Верхотурье). По словам Серкова, в 2007 году в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Его суть Серков описал так: «Согласование мною кредита физическому лицу на заказ мебели. Я как предприниматель-изготовитель мебели». Мужчине назначили четыре года тюрьмы условно. Ему надо было отмечаться раз месяц «в специальном органе», но это обязательство он нарушил, скрывшись «в связи с преследованием оппонентов по делу». Евгения объявили в розыск. В 2014 году, по его словам, суд заменил условный срок на реальный — четыре года колонии общего режима. В 2015-м Евгений, как он утверждает, должен был попасть под президентскую амнистию. Он продолжал скрываться. В 2023 году Евгений нанял адвоката. «По словам адвоката, он направил запрос в суд и не получил ответа в связи с отсутствием в архиве суда (Ирбитский районный суд Свердловской области) материалов уголовного дела, якобы их утеряли, а в имеющихся документах много процессуальных и юридических ошибок. Адвокат подал в суд на „бездействие“ и выиграл его, сказал, что его сняли с розыска, и я свободный человек», — написал Евгений. В 2023 году его задержали в Сочи и этапировали в колонию Верхотурья. «Никаких документов, в том числе приговора суда, я не имею, так как полагался на адвоката. Недавно я был вынужден написать жалобу в Генеральную прокуратуру по УрФО и получил очень странный ответ: мне назначено условное наказание, а решение о замене наказания на реальный срок не применялось. Второе заявление в суд: на каком основании я отбываю срок? Я получил ответ, что данный суд в отношении меня приговор не выносил!» — утверждает Евгений. К своему письму он приложил ответ из Ирбитского суда на свой запрос. «Сообщаем, что приговор в отношении Серкова Евгения Александровича, 24.04.1976 года рождения, Ирбитским районным судом Свердловской области не выносился», — сказано в документе. URA.RU направило запрос в управление Генпрокуратуры РФ по УрФО. На момент публикации материала ответ не поступил. Архивные сведения Министерства обороны свидетельствуют о награждении Серкова медалями 'За отвагу' (указ президента РФ №832 от 09.08.1995) и Суворова (указ президента РФ №125 от 30.01.1996). То есть участвовал он в первой чеченской кампании. Письмо Евгения Серкова URA.RU Фото: URA.RU Ответ Евгению Серкову из суда Документ предоставлен Евгением Серковым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Евгений Серков — ветеран чеченской войны — заявил, что оказался в тюрьме без решения суда. Свою удивительную историю он изложил в письме, которое URA.RU получило из исправительной колонии №53 (Верхотурье). По словам Серкова, в 2007 году в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Его суть Серков описал так: «Согласование мною кредита физическому лицу на заказ мебели. Я как предприниматель-изготовитель мебели». Мужчине назначили четыре года тюрьмы условно. Ему надо было отмечаться раз месяц «в специальном органе», но это обязательство он нарушил, скрывшись «в связи с преследованием оппонентов по делу». Евгения объявили в розыск. В 2014 году, по его словам, суд заменил условный срок на реальный — четыре года колонии общего режима. В 2015-м Евгений, как он утверждает, должен был попасть под президентскую амнистию. Он продолжал скрываться. В 2023 году Евгений нанял адвоката. «По словам адвоката, он направил запрос в суд и не получил ответа в связи с отсутствием в архиве суда (Ирбитский районный суд Свердловской области) материалов уголовного дела, якобы их утеряли, а в имеющихся документах много процессуальных и юридических ошибок. Адвокат подал в суд на „бездействие“ и выиграл его, сказал, что его сняли с розыска, и я свободный человек», — написал Евгений. В 2023 году его задержали в Сочи и этапировали в колонию Верхотурья. «Никаких документов, в том числе приговора суда, я не имею, так как полагался на адвоката. Недавно я был вынужден написать жалобу в Генеральную прокуратуру по УрФО и получил очень странный ответ: мне назначено условное наказание, а решение о замене наказания на реальный срок не применялось. Второе заявление в суд: на каком основании я отбываю срок? Я получил ответ, что данный суд в отношении меня приговор не выносил!» — утверждает Евгений. URA.RU направило запрос в управление Генпрокуратуры РФ по УрФО. На момент публикации материала ответ не поступил. Архивные сведения Министерства обороны свидетельствуют о награждении Серкова медалями 'За отвагу' (указ президента РФ №832 от 09.08.1995) и Суворова (указ президента РФ №125 от 30.01.1996). То есть участвовал он в первой чеченской кампании.