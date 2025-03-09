09 марта 2025

Полпред Жога усиливает безопасность в УрФО в дни празднования 80-летия Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога еженедельно проводит совещания с ГФИ
Артем Жога еженедельно проводит совещания с ГФИ Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам — своим представителям в регионах — взять на контроль мероприятия, направленные на обеспечение безопасности уральцев в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства, рассказывая о том, как прошло оперативное совещание полпреда с ГФИ.

«В ходе расширенного заседания Коллегии МВД Президент России особо подчеркнул значимость этой работы. Артем Жога поручил силовому блоку взять на контроль все мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, а также в местах массового пребывания людей в дни празднования 80-летия Победы», — говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждалось совершенствование системы помощи семьям участников СВО. Как отметил Жога, у регионов УрФО много хороших и востребованных наработок в этой сфере. «Считаю, что введение единого стандарта позволит объединить лучшие практики и обеспечить близких бойцов самым необходимым, а также сохранит возможность расширять пакет мер поддержки», — подчеркнул полпред.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам — своим представителям в регионах — взять на контроль мероприятия, направленные на обеспечение безопасности уральцев в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства, рассказывая о том, как прошло оперативное совещание полпреда с ГФИ. «В ходе расширенного заседания Коллегии МВД Президент России особо подчеркнул значимость этой работы. Артем Жога поручил силовому блоку взять на контроль все мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, а также в местах массового пребывания людей в дни празднования 80-летия Победы», — говорится в сообщении. Также на совещании обсуждалось совершенствование системы помощи семьям участников СВО. Как отметил Жога, у регионов УрФО много хороших и востребованных наработок в этой сфере. «Считаю, что введение единого стандарта позволит объединить лучшие практики и обеспечить близких бойцов самым необходимым, а также сохранит возможность расширять пакет мер поддержки», — подчеркнул полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...