Полпред Жога усиливает безопасность в УрФО в дни празднования 80-летия Победы

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам — своим представителям в регионах — взять на контроль мероприятия, направленные на обеспечение безопасности уральцев в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства, рассказывая о том, как прошло оперативное совещание полпреда с ГФИ.
«В ходе расширенного заседания Коллегии МВД Президент России особо подчеркнул значимость этой работы. Артем Жога поручил силовому блоку взять на контроль все мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, а также в местах массового пребывания людей в дни празднования 80-летия Победы», — говорится в сообщении.
Также на совещании обсуждалось совершенствование системы помощи семьям участников СВО. Как отметил Жога, у регионов УрФО много хороших и востребованных наработок в этой сфере. «Считаю, что введение единого стандарта позволит объединить лучшие практики и обеспечить близких бойцов самым необходимым, а также сохранит возможность расширять пакет мер поддержки», — подчеркнул полпред.
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