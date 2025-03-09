Государство хочет забрать половину акций Петербургского нефтяного терминала

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием национализировать более половины акций Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), а также восстановить ранее аннулированные акции. Материалы заседания суда передает корреспондент РБК Петербург.
«Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства все 4538 акций Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), которыми владеет семья Скигиных, а также восстановить 1008 акций ПНТ, аннулированные его совладельцами при распределении долей», — сообщает РБК Петербург. Следующее заседание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по делу о национализации акций ПНТ назначено на 17 марта 2024 года.
Основной причиной обращения прокуратуры стали выявленные нарушения, связанные с иностранным контролем стратегического предприятия. Акции, принадлежащие Михаилу, Евгению и Полине Скигиным, оформлены через кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd. Михаил и Евгений имеют гражданство Германии, а Полина — России и Франции. Генпрокуратура считает, что иностранное гражданство акционеров и использование офшорной структуры создают угрозу национальной безопасности страны.
Кроме того, ведомство указывает на корпоративный конфликт, инициированный иностранными акционерами в 2023 году, который привел к многочисленным судебным разбирательствам. Прокуратура также намерена признать недействительными сделки 2016-2020 годов, позволившие наследникам Дмитрия Скигина увеличить свою долю в ПНТ до 50%.
Если суд удовлетворит требования Генпрокуратуры, государство получит контрольный пакет акций, составляющий 55% капитала ПНТ. В результате доля второго крупного акционера — Елены Васильевой — сократится с 50% до 45%, что лишит ее статуса мажоритарного акционера. Общее количество действующих акций терминала вырастет до 10084 штук. На данный момент акции всех сторон конфликта арестованы по решению суда, а ПНТ запрещено останавливать производственную деятельность и ухудшать условия труда сотрудников.
Корпоративный конфликт вокруг Петербургского нефтяного терминала начался после смерти его основателя Дмитрия Скигина в 2003 году. Его дети — Михаил, Евгений и Полина — унаследовали половину акций предприятия, а другая половина принадлежит Елене Васильевой, супруге бизнесмена Сергея Васильева. Стороны конфликта находятся в длительном противостоянии, сопровождающемся многочисленными судебными разбирательствами. В частности, братья Скигины оспаривают передачу акций Сергеем Васильевым своей супруге, считая данную сделку сомнительной. В октябре 2023 года Михаил Скигин обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже Сергея Васильева, после чего суд наложил арест на акции Елены Васильевой и ограничил ее право голоса на акционерных собраниях.
Кроме того, в ПНТ сообщили о попытке рейдерского захвата компании со стороны Tujunga Enterprises Ltd. По данным терминала, представители кипрской компании пытались незаконно сменить генерального директора Владимира Грызлова, направив соответствующее заявление в налоговую службу. Суд приостановил смену руководителя, признав действия Tujunga Enterprises незаконными.
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