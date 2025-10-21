Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Бизнесмена задержали в Петербурге по делу о взятке экс-главе МХАТа Владимиру Кехману

Реставратора Биржи задержали по делу о взятке экс-главе МХАТа Владимиру Кехману
22 октября 2025 в 02:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предприниматель Марат Каргинов задержан по делу о даче взятки

Предприниматель Марат Каргинов задержан по делу о даче взятки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Марат Каргинов, чья компания реставрирует центральное строение архитектурного ансамбля Биржу, за обвинение в даче взятки бывшему гендиректору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману. В ближайшее время бизнесмена этапируют в Москву для проведения следственных действий.

«Каргинов задержан 21 октября, ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ. В качестве обвиняемого его везут в Москву», — сообщило издание «Фонтанка».

Владимир Кехман был снят с должности гендиректора МХАТ имени Горького после того, как летом 2025 года у него прошли обыски и ему предъявили обвинение в растрате средств, связанных с затянувшейся реконструкцией сцены театра. Тогда же стало известно о его долгах по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Решение об отставке Кехмана и новые задержания связаны с продолжающимся расследованием финансовых нарушений при реконструкции МХАТ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал