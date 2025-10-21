Бизнесмена задержали в Петербурге по делу о взятке экс-главе МХАТа Владимиру Кехману

В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Марат Каргинов, чья компания реставрирует центральное строение архитектурного ансамбля Биржу, за обвинение в даче взятки бывшему гендиректору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману. В ближайшее время бизнесмена этапируют в Москву для проведения следственных действий.

Владимир Кехман был снят с должности гендиректора МХАТ имени Горького после того, как летом 2025 года у него прошли обыски и ему предъявили обвинение в растрате средств, связанных с затянувшейся реконструкцией сцены театра. Тогда же стало известно о его долгах по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Решение об отставке Кехмана и новые задержания связаны с продолжающимся расследованием финансовых нарушений при реконструкции МХАТ.