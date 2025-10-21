Бизнесмена задержали в Петербурге по делу о взятке экс-главе МХАТа Владимиру Кехману
Предприниматель Марат Каргинов задержан по делу о даче взятки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Марат Каргинов, чья компания реставрирует центральное строение архитектурного ансамбля Биржу, за обвинение в даче взятки бывшему гендиректору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману. В ближайшее время бизнесмена этапируют в Москву для проведения следственных действий.
«Каргинов задержан 21 октября, ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ. В качестве обвиняемого его везут в Москву», — сообщило издание «Фонтанка».
Владимир Кехман был снят с должности гендиректора МХАТ имени Горького после того, как летом 2025 года у него прошли обыски и ему предъявили обвинение в растрате средств, связанных с затянувшейся реконструкцией сцены театра. Тогда же стало известно о его долгах по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Решение об отставке Кехмана и новые задержания связаны с продолжающимся расследованием финансовых нарушений при реконструкции МХАТ.
