В Петербурге полуторагодовалые двойняшки съели на двоих 20 таблеток но-шпы

В Санкт-Петербурге две полуторогодовалые девочки съели 20 таблеток но-шпы из аптечки родителей. Информация об этом появилась в Telegram.

«Добраться до медикаментов дети смогли, когда взрослые оставили их ненадолго без присмотра. Ребята разделили между собой таблетки и проглотили их. Обнаружив нешуточные игры в больницу, мать сразу же вызвала скорую», — пишет «Mash на Мойке». Детей экстренно доставили в реанимацию, а затем госпитализировали с серьезным отравлением. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.