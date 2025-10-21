Жителей Ленинградской области предупредили о снижении скорости интернета

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, из-за этого может снизиться скорость мобильного интернета.

В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области. Карта ударов дронов ВСУ к 21 октября — в материале URA.RU.