Жителей Ленинградской области предупредили о снижении скорости интернета
Угрозу атаки БПЛА ввели в Кингисеппском районе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Ленинградской области объявили опасность БПЛА в Кингисеппском районе. Из-за этого может ухудшиться качество интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, из-за этого может снизиться скорость мобильного интернета.
В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области. Карта ударов дронов ВСУ к 21 октября — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.