Жителей Ленинградской области предупредили о снижении скорости интернета

21 октября 2025 в 13:05
Угрозу атаки БПЛА ввели в Кингисеппском районе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ленинградской области объявили опасность БПЛА в Кингисеппском районе. Из-за этого может ухудшиться качество интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, из-за этого может снизиться скорость мобильного интернета.

В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области. Карта ударов дронов ВСУ к 21 октября — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

