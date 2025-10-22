Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Петербурге столкнулись восемь автомобилей. Видео

22 октября 2025 в 17:18
Массовая авария могла произойти из-за того, что один из водителей поехал на красный

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись восемь машин. В массовой аварии пострадала женщина, сообщили в МВД по Ленобласти.

«Сегодня около 14:05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадала одна женщина. По предположениям Госавтоинспекции, Audi попыталась выехать на красный сигнал светофора, из-за чего и произошло массовое столкновение. 


Ранее в Челябинске на улице Молодогвардейцев столкнулись шесть автомобилей. В аварии пострадал пассажир Toyota RAV4.

