В Петербурге столкнулись восемь автомобилей. Видео
Массовая авария могла произойти из-за того, что один из водителей поехал на красный
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись восемь машин. В массовой аварии пострадала женщина, сообщили в МВД по Ленобласти.
«Сегодня около 14:05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадала одна женщина. По предположениям Госавтоинспекции, Audi попыталась выехать на красный сигнал светофора, из-за чего и произошло массовое столкновение.
Ранее в Челябинске на улице Молодогвардейцев столкнулись шесть автомобилей. В аварии пострадал пассажир Toyota RAV4.
