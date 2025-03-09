Средняя зарплата в структурах «Газпрома» в Петербурге превысила 641 тысячу

Средняя начисленная зарплата сотрудников в петербургских структурах «Газпрома» в декабре 2024 года достигла рекордного уровня — 641,6 тысячи рублей. Такие данные приводятся в оперативных материалах Петростата.
«Средняя начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге в секторе „добыча полезных ископаемых“ в декабре 2024 года достигла 641,6 тысячи рублей (в целом по стране — 249 тысяч). Это вдвое превышает показатели за предыдущие месяцы», — пишет РБК.
Основной причиной столь резкого увеличения средней заработной платы в декабре традиционно становятся годовые бонусы и квартальные премии, выплачиваемые сотрудникам крупных корпораций. В Петербурге практически нет собственной добычи полезных ископаемых, однако именно здесь расположены штаб-квартиры крупнейших компаний нефтегазового сектора, таких как «Газпром», «Газпром нефть» и «Газпром межрегионгаз». В результате именно эти структуры формируют высокие показатели зарплат в отрасли.
Для сравнения, в Ленинградской области, где добывающая промышленность представлена в основном разработкой песчаных карьеров, средняя зарплата в отрасли составляет всего 99,2 тысячи рублей. В целом по Петербургу средняя заработная плата в 2024 году составила 108,3 тысяч рублей (рост на 13,8% по сравнению с 2023 годом), что ставит город на 11-е место среди российских регионов по уровню доходов населения.
Лидерами по зарплатам в России остаются северные и дальневосточные регионы, такие как Чукотский АО (185 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий АО (163,9 тысячи) и Москва (162,1 тысячи). При этом в самом Петербурге, помимо нефтегазового сектора, высокие доходы отмечаются в авиации, водном транспорте, финансах, а также в IT и сфере связи. Наиболее низкие зарплаты в Петербурге получают сотрудники почтовой службы, гостиниц и предприятий общественного питания, а также работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.
Согласно прогнозам администрации Санкт-Петербурга, в ближайшие годы рост средней заработной платы продолжится. В 2025-2027 годах средний ежегодный прирост зарплат составит порядка 8,7%, а в 2028-2030 годах — около 10,1%. В Ленинградской области темпы роста зарплат выше, чем в Петербурге, однако абсолютный размер средней зарплаты существенно ниже петербургского уровня. Средняя зарплата по России в 2024 году составила 87 952 рубля, согласно данным Росстата.
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