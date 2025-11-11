Песков раскрыл URA.RU, готов ли Путин принять решение о подготовке к ядерным испытаниям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, как исполняется поручение Путина о ядерных испытаниях
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Изучение вопроса о необходимости начать подготовку к ядерным испытаниям в России продолжается. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока работа в соответствии с указанием президента продолжается. Новостей пока нет. Ясно, что она растянута по времени», — отметил Песков.
На заседании Совета безопасности РФ 5 ноября президент Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию по вопросу о необходимости ядерных испытаний. Он попросил провести анализ полученных данных и представить ему согласованные предложения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.