SHAMAN объяснил, почему не стал скрывать роман с Мизулиной

Певец SHAMAN на своем сольном концерте в Москве впервые подтвердил, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. А буквально за час до этого в беседе с корреспондентом URA.RU объяснил, почему не может скрывать свой роман.
«Есть такая песня: „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому, даже если я буду все скрывать и шифровать, все равно так или иначе просочится», — сказал певец.
Встреча SHAMAN с журналистами прошла за полчаса до концерта. К «акулам пера» певец вышел с огромной корзиной цветов и стал дарить белые розы присутствующим девушкам. Журналисты активно интересовались его отношениями с Мизулиной. Слухи о том, что их связывают нежные чувства, появились еще прошлым летом. Но Ярослав дал понять, что об этом он обязательно расскажет на сцене.
К слову, фанаты на признание Ярослава о новом романе отреагировали неоднозначно. Часть зрителей стала кричать Дронову и Мизулиной «Горько». Были и те, которые после признания SHAMANa, несколько приуныли. Рядом сидящие девушки, когда Катя и Ярослав слились в страстном поцелуе, и вовсе опустили головы вниз.
Сам Ярослав в этот вечер буквально парил на сцене. В какой-то момент он спустился в зал и стал петь вместе с поклонницами. В этот вечер Дронов, помимо Мизулиной, представил и свою маму. Певец спустился к ней со сцены и подарил огромный букет цветов.
«Я тебя люблю, — не сдерживал эмоций Ярослав. — Справедливости ради надо сказать, что и папа сегодня здесь. Вот два человека, которые подарили России меня».
Мама Ярослава наблюдала за признанием сына о романе с Мизулиной из зрительного зала. Судя по тому, что на ее лице была довольная улыбка, выбор Ярослава она одобрила. С предыдущей супругой Ярослав прожил в браке почти семь лет. Они официально расторгли отношения в октябре прошлого года. Артист заявил, что причиной развода стал насыщенный гастрольный график, который не оставлял времени на личную жизнь.
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