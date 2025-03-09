Росгвардейцы спасли подростка, вышедшего на лед в Зеленогорске

В Курортном районе Петербурга сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего мальчика. Подросток, имеющий особенности развития, самостоятельно вышел на лед Финского залива и удалялся от берега. Об этом сообщила Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти.
«9 марта в 15:35 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга увели со льда Финского залива гулявшего среди торосов 12-летнего подростка, имеющего особенности развития», — пишет Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти в официальной группе ВКонтакте. Жительница Зеленогорска, гуляя по Пионерской улице, заметила ребенка, идущего по льду залива в сторону открытой воды. Женщина немедленно сообщила о происходящем в экстренные службы.
На вызов оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Курортному району Санкт-Петербурга. Не дожидаясь приезда спасателей, росгвардейцы самостоятельно вышли на лед, прошли около 350 метров и убедили подростка вернуться на берег. Ребенок не получил травм и не нуждался в медицинской помощи.
После спасения сотрудники Росгвардии доставили мальчика в отдел полиции, где вскоре выяснилось, что ребенок числится в розыске. Утром того же дня его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына, указав его приметы. Правоохранители немедленно связались с женщиной. Мать подростка незамедлительно прибыла за ребенком.
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