Прокуратура добилась увольнения директора МУПа в ХМАО

Прокуратура через суд добилась увольнения директора горэлектросетей в Ханты-Мансийске по утрате доверия. В течение нескольких лет он заключал коррупционные сделки вопреки конфликту интересов.
«Директор МП „Ханты-Мансийские городские электрические сети“, в последующем преобразованного в акционерное общество, с 2018 по 2024 годы заключал от имени предприятия различные сделки с коммерческими структурами, связанными с ним личными имущественными, родственными и иными отношениями. Меры к урегулированию возникшего конфликта интересов должностным лицом приняты не были», — следует из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры ХМАО.
Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин тем временем получил от прокуратуры представление о прекращении полномочий директора горэлектросетей. Однако тот успел уволиться по собственному желанию еще до окончания проверки. Тогда прокурор подал в суд иск об изменении формулировки увольнения. Суд требования удовлетворил.
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