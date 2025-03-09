09 марта 2025

Прокуратура добилась увольнения директора МУПа в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор подал иск в суд, чтобы добиться увольнения Милкина по утрате доверия
Прокурор подал иск в суд, чтобы добиться увольнения Милкина по утрате доверия Фото:

Прокуратура через суд добилась увольнения директора горэлектросетей в Ханты-Мансийске по утрате доверия. В течение нескольких лет он заключал коррупционные сделки вопреки конфликту интересов.

«Директор МП „Ханты-Мансийские городские электрические сети“, в последующем преобразованного в акционерное общество, с 2018 по 2024 годы заключал от имени предприятия различные сделки с коммерческими структурами, связанными с ним личными имущественными, родственными и иными отношениями. Меры к урегулированию возникшего конфликта интересов должностным лицом приняты не были», — следует из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры ХМАО.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин тем временем получил от прокуратуры представление о прекращении полномочий директора горэлектросетей. Однако тот успел уволиться по собственному желанию еще до окончания проверки. Тогда прокурор подал в суд иск об изменении формулировки увольнения. Суд требования удовлетворил.

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Прокуратура через суд добилась увольнения директора горэлектросетей в Ханты-Мансийске по утрате доверия. В течение нескольких лет он заключал коррупционные сделки вопреки конфликту интересов. «Директор МП „Ханты-Мансийские городские электрические сети“, в последующем преобразованного в акционерное общество, с 2018 по 2024 годы заключал от имени предприятия различные сделки с коммерческими структурами, связанными с ним личными имущественными, родственными и иными отношениями. Меры к урегулированию возникшего конфликта интересов должностным лицом приняты не были», — следует из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры ХМАО. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин тем временем получил от прокуратуры представление о прекращении полномочий директора горэлектросетей. Однако тот успел уволиться по собственному желанию еще до окончания проверки. Тогда прокурор подал в суд иск об изменении формулировки увольнения. Суд требования удовлетворил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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