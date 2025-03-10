В ЕС не могут согласовать продление некоторых санкций против России

Представители стран-членов Европейского союза не смогли договориться по поводу продления персональных санкций против России на заседании от 10 марта. Поэтому было решено перенести обсуждение на 12 число. Об этом российским журналистам рассказал источник в Совете ЕС.
«Пока решение (о продлении антироссийских персональных санкций — прим. URA.RU) не принято. [Заседание] перенесено на среду», — сообщил собеседник РИА Новости.
Персональные санкции ЕС против России обычно продлеваются каждые полгода. При этом следующее продление должно произойти до 15 марта 2025 года.
С момента начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС наложил уже 16 пакетов санкций против России, передает VSE42.Ru. Под действие последних попали более двух тысяч физических лиц и организаций, на которых распространяются различные ограничения, включая запрет на поездки и транзит через территорию ЕС, а также запреты на предоставление финансовых средств фигурантам санкционных списков.
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