Российские военные успешно выполнили уникальную и чрезвычайно рискованную операцию под кодовым названием «Поток» в Суджанском районе, используя необычный метод для достижения стратегических целей. Военные забрались в трубу и провели там четверо суток в ожидании команды на атаку. Пребывание в замкнутом пространстве оказалось крайне тяжелым испытанием: у некоторых бойцов начались галлюцинации и жжение в легких.
«Наши бойцы подверглись смешанному воздействию, — говорит он. — Потому что, в первую очередь, там были остатки метана, а также масса испарений того, что находилось в трубе, а это смесь углеводородов. И метан сам, и все углеводороды, разумеется, токсичные», — поделился с МК военный токсиколог Александр Эдигер.
По его словам, отравление такими газами могло привести к очень серьезным последствиям. «Возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжелых состояниях — кома. Могут быть галлюцинаторные нарушения», — рассказал Эдигер.
Операция «Поток», также известная как «Труба», была разработана и реализована российскими военными для тайного проникновения в тыл ВСУ через недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. В ходе подготовки к операции из трубы выкачали весь газ и закачали кислород, что позволило сократить риски и повысить шансы на успех миссии. В операции участвовали около 800 военнослужащих, включая добровольцев из спецподразделения «Ахмат» и бойцов нескольких бригад и полков.
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