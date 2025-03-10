Комбриг раскрыл, как ВС РФ удалось пройти по газовой трубе в Курской области

Командир диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады «Восток» (позывной «Зомби») раскрыл детали уникальной операции «Поток» («Труба»), в ходе которой российские военные смогли использовать недействующую газовую трубу для тайного прохода в тыл ВСУ. По его словам, из трубы выкачали весь газ и закачали кислород.
«Операция разрабатывалась длительное время, более трех недель... Силы были задействованы колоссальные. Чтобы пройти по трубе, пришлось останавливать подачу газа, производить его выкачку и закачку кислорода», — рассказал командир «Востока». Видеоинтервью с пояснениями военного выложил военкор Гавриш в своем telegram-канале.
ВС РФ смогли скрытно подойти к укреплениям противника. «Все мы прошли более 15 километров. Заход был малыми группами, в течение четырех суток», — уточнил военный.
До недавнего времени по этим трубам осуществлялась поставка газа из России через Украину в Европу. После того как транзит был перекрыт по решению украинской стороны, трубы остались неиспользуемыми. Это дало возможность российским войскам провести операцию, максимально сократив риск обнаружения и повысив шансы на успешное выполнение задачи.
Отряд бойцов РФ из 800 человек преодолел около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы проникнуть в украинский тыл. Операция заняла около недели. Для доставки воды и всего необходимого внутри трубы использовали тележки.
В операции принимали участие добровольцы из специального подразделения «Ахмат», а также личный состав 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка и отдельного десантно-штурмового разведывательного батальона «Ветераны». Кроме того, в операции участвовали бойцы десантно-штурмовой бригады «Восток», 106-й бригады и подразделения морской пехоты.
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