Комбриг раскрыл, как ВС РФ удалось пройти по газовой трубе в Курской области

Комбриг «Зомби»: остановили подачу газа по трубе, чтобы ВС РФ прошли в тыл ВСУ
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ВС РФ провели опасную операцию по проникновению в тыл ВСУ через газопровод, откачав газ из трубы и закачав в нее кислород
ВС РФ провели опасную операцию по проникновению в тыл ВСУ через газопровод, откачав газ из трубы и закачав в нее кислород Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады «Восток» (позывной «Зомби») раскрыл детали уникальной операции «Поток» («Труба»), в ходе которой российские военные смогли использовать недействующую газовую трубу для тайного прохода в тыл ВСУ. По его словам, из трубы выкачали весь газ и закачали кислород.

«Операция разрабатывалась длительное время, более трех недель... Силы были задействованы колоссальные. Чтобы пройти по трубе, пришлось останавливать подачу газа, производить его выкачку и закачку кислорода», — рассказал командир «Востока». Видеоинтервью с пояснениями военного выложил военкор Гавриш в своем telegram-канале.

ВС РФ смогли скрытно подойти к укреплениям противника. «Все мы прошли более 15 километров. Заход был малыми группами, в течение четырех суток», — уточнил военный. 

До недавнего времени по этим трубам осуществлялась поставка газа из России через Украину в Европу. После того как транзит был перекрыт по решению украинской стороны, трубы остались неиспользуемыми. Это дало возможность российским войскам провести операцию, максимально сократив риск обнаружения и повысив шансы на успешное выполнение задачи.

Отряд бойцов РФ из 800 человек преодолел около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы проникнуть в украинский тыл. Операция заняла около недели. Для доставки воды и всего необходимого внутри трубы использовали тележки.

В операции принимали участие добровольцы из специального подразделения «Ахмат», а также личный состав 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка и отдельного десантно-штурмового разведывательного батальона «Ветераны». Кроме того, в операции участвовали бойцы десантно-штурмовой бригады «Восток», 106-й бригады и подразделения морской пехоты.

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Командир диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады «Восток» (позывной «Зомби») раскрыл детали уникальной операции «Поток» («Труба»), в ходе которой российские военные смогли использовать недействующую газовую трубу для тайного прохода в тыл ВСУ. По его словам, из трубы выкачали весь газ и закачали кислород. «Операция разрабатывалась длительное время, более трех недель... Силы были задействованы колоссальные. Чтобы пройти по трубе, пришлось останавливать подачу газа, производить его выкачку и закачку кислорода», — рассказал командир «Востока». Видеоинтервью с пояснениями военного выложил военкор Гавриш в своем telegram-канале. ВС РФ смогли скрытно подойти к укреплениям противника. «Все мы прошли более 15 километров. Заход был малыми группами, в течение четырех суток», — уточнил военный.  До недавнего времени по этим трубам осуществлялась поставка газа из России через Украину в Европу. После того как транзит был перекрыт по решению украинской стороны, трубы остались неиспользуемыми. Это дало возможность российским войскам провести операцию, максимально сократив риск обнаружения и повысив шансы на успешное выполнение задачи. Отряд бойцов РФ из 800 человек преодолел около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы проникнуть в украинский тыл. Операция заняла около недели. Для доставки воды и всего необходимого внутри трубы использовали тележки. В операции принимали участие добровольцы из специального подразделения «Ахмат», а также личный состав 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка и отдельного десантно-штурмового разведывательного батальона «Ветераны». Кроме того, в операции участвовали бойцы десантно-штурмовой бригады «Восток», 106-й бригады и подразделения морской пехоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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