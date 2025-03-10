Украина стала мировым лидером по импорту вооружений

Украина стала мировым лидером по импорту вооружения и боевой техники. На ее долю пришлось 8,8% от всего мирового импорта оружия. Об этом сообщили в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).
«На долю Украины за 2020-2024 годы приходится 8,8% мирового импорта оружия — при этом с 2015-го по 2019 год показатель был на уровне 0,1%», — приводит данные «Коммерсант». В докладе SIPRI также отмечается, что после 24 февраля 2022 года Украина получила вооружение минимум от 35 стран. Основные поставщики военного снаряжения — США (45%), Германия (12%) и Польша (11%).
Помимо Украины, активными покупателями вооружений стали такие страны, как Индия, Катар, Саудовская Аравия и другие. Однако Украина является единственным европейским государством среди десяти крупнейших мировых импортеров вооружений.
При этом, согласно исследованию, экспорт вооружений из России снизился на 64% по сравнению с 2015-2019 годами, причем спад начался до конфликта с Украиной. В «Рособоронэкспорте» оспорили эти данные.
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