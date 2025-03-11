В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации в своем telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении. Аналогичные ограничения введены в аэропорту Жуковский.
Шесть БПЛА ВСУ сбиты в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Позже он сообщил, что сбит еще «один вражеский беспилотник», летевший на столицу. Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Курском, сообщают РИА Новости.
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