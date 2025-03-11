На видео попал момент уничтожения беспилотника под Москвой

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ВСУ попытались атаковать Москву дронами
ВСУ попытались атаковать Москву дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе города Видное в Московской области был уничтожен украинский беспилотник. Момент уничтожения дрона ВСУ попал на видео, сообщают telegram-каналы.

«Момент уничтожения беспилотника в районе города Видное в Подмосковье», — пишет telegram-канал Baza. Там были опубликованы соответствующие кадры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина пыталась атаковать российскую столицу БПЛА. Происшествие случилось в городских округах Домодедово и Раменское. Силы ПВО уничтожили четыре дрона. После стало известно об еще 15 уничтоженных беспилотниках

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В районе города Видное в Московской области был уничтожен украинский беспилотник. Момент уничтожения дрона ВСУ попал на видео, сообщают telegram-каналы. «Момент уничтожения беспилотника в районе города Видное в Подмосковье», — пишет telegram-канал Baza. Там были опубликованы соответствующие кадры. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина пыталась атаковать российскую столицу БПЛА. Происшествие случилось в городских округах Домодедово и Раменское. Силы ПВО уничтожили четыре дрона. После стало известно об еще 15 уничтоженных беспилотниках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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