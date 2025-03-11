Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками

Собянин: над Москвой сбито четыре украинских БПЛА
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Четыре дрона ВСУ уничтожены в Москве
Четыре дрона ВСУ уничтожены в Москве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО успешно отразили атаку четырех украинских дронов, которые летели на Москву. Инцидент произошел в городских округах Домодедово и Раменское, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По предварительной информации, в районе падения обломков значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для оценки ситуации и устранения возможных последствий.

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Российские силы ПВО успешно отразили атаку четырех украинских дронов, которые летели на Москву. Инцидент произошел в городских округах Домодедово и Раменское, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По предварительной информации, в районе падения обломков значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для оценки ситуации и устранения возможных последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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