Украина продолжает атаковать Москву дронами

Собянин: над Москвой сбито 15 украинских БПЛА
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ВСУ запустили на Москву 15 дронов
ВСУ запустили на Москву 15 дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили еще пятнадцать беспилотников ВСУ, летящих в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Отражена атака ещё 10 БПЛА», — добавил он позже.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Мэр отметил, что на местах работают экстренные службы. Ранее Собянин сообщал, что ПВО сбили четыре украинских дрона.

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Средства ПВО сбили еще пятнадцать беспилотников ВСУ, летящих в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Отражена атака ещё 10 БПЛА», — добавил он позже. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Мэр отметил, что на местах работают экстренные службы. Ранее Собянин сообщал, что ПВО сбили четыре украинских дрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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