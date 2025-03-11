Украина продолжает атаковать Москву дронами

ВСУ запустили на Москву 15 дронов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили еще пятнадцать беспилотников ВСУ, летящих в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Отражена атака ещё 10 БПЛА», — добавил он позже.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Мэр отметил, что на местах работают экстренные службы. Ранее Собянин сообщал, что ПВО сбили четыре украинских дрона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.