Начальник генштаба Герасимов срочно отправился в Курск

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Валерий Герасимов отправился в Курскую область
Валерий Герасимов отправился в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита Герасимов оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области, сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации ... Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск „Курск“...» — заявили URA.RU в военном ведомстве. В ходе визита Герасимов провел оценку выполнения боевых операций по нейтрализации подразделений ВСУ, осуществивших вторжение в Курскую область.

Во время инспекции глава Генштаба высоко оценил результаты действий соединений и частей, занятых в операции. Также Герасимов послушал доклады от командующего группировкой и командиров соединений, которые подробно осветили текущую обстановку и детали выполнения боевых операций.

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Глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита Герасимов оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области, сообщили в Минобороны России. «Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации ... Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск „Курск“...» — заявили URA.RU в военном ведомстве. В ходе визита Герасимов провел оценку выполнения боевых операций по нейтрализации подразделений ВСУ, осуществивших вторжение в Курскую область. Во время инспекции глава Генштаба высоко оценил результаты действий соединений и частей, занятых в операции. Также Герасимов послушал доклады от командующего группировкой и командиров соединений, которые подробно осветили текущую обстановку и детали выполнения боевых операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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