Начальник генштаба Герасимов срочно отправился в Курск

Глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита Герасимов оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области, сообщили в Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации ... Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск „Курск“...» — заявили URA.RU в военном ведомстве. В ходе визита Герасимов провел оценку выполнения боевых операций по нейтрализации подразделений ВСУ, осуществивших вторжение в Курскую область.
Во время инспекции глава Генштаба высоко оценил результаты действий соединений и частей, занятых в операции. Также Герасимов послушал доклады от командующего группировкой и командиров соединений, которые подробно осветили текущую обстановку и детали выполнения боевых операций.
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