Житель ЯНАО, который выиграл в лотерею, заплатит налоговой сотни тысяч рублей

Ямалец выиграл в лотерею «Рапидо старт» (архивное фото)
Счастливчик из ЯНАО, который выиграл 5 294 455 рублей в лотерею «Рапидо старт», получит на руки 4 539 454 рублей. Налоговый вычет с выигрыша составит 755 тысяч рублей.
«На такие выигрыши действует прогрессивная налоговая ставка 18%», — говорится на сайте «Столото». Процент будет вычтен не из всей суммы, а только той части, что превышает пять млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что обладатель счастливого билета еще не обратился за деньгами. К победе жителя Ямала привели числа 10, 13, 7, 3, 18, 6, 9, 5 в первом поле билета и 3 — во втором.
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