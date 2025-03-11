На Ямале впервые установили кардиостимулятор. Фото

Врачи из Ноябрьской горбольницы поставили кардиостимуляторы двум пациентам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске установили первый кардиостимулятор
В Ноябрьске установили первый кардиостимулятор Фото:

Врачи Ноябрьска (ЯНАО) прошли обучение у сердечно-сосудистого хирурга из Новосибирска Филипенко и первыми на Ямале поставили кардиостимулятор. Ранее нуждающимся в операции пациентам приходилось выезжать за пределы округа, об этом сообщила пресс-служба ноябрьской горбольницы.

«Для передачи опыта врачам Ноябрьской ЦГБ из НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина город Новосибирск приехал сердечно-сосудистый хирург Алексей Германович Филиппенко. В течение двух дней специалист проводил мастер-классы по установке кардиостимуляторов двум пациентам и еще десяти пациентам была проведена плановая настройка, уже установленных аппаратов», — сообщили в официальном telegram-канале ЦГБ Ноябрьска.

По данным источника, в кардиостимуляторе ежегодно нуждаются порядка 40 ямальцев. Все они теперь смогут получить профессиональную помощь в Ноябрьске. URA.RU сообщало, что врачи Ноябрьской ЦГБ обнаружили врожденную аномалию развития толстой кишки у 70-летней пенсионерки. Они решили удалить почти метр кишечника лапароскопическим методом.

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Врачи Ноябрьска (ЯНАО) прошли обучение у сердечно-сосудистого хирурга из Новосибирска Филипенко и первыми на Ямале поставили кардиостимулятор. Ранее нуждающимся в операции пациентам приходилось выезжать за пределы округа, об этом сообщила пресс-служба ноябрьской горбольницы. «Для передачи опыта врачам Ноябрьской ЦГБ из НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина город Новосибирск приехал сердечно-сосудистый хирург Алексей Германович Филиппенко. В течение двух дней специалист проводил мастер-классы по установке кардиостимуляторов двум пациентам и еще десяти пациентам была проведена плановая настройка, уже установленных аппаратов», — сообщили в официальном telegram-канале ЦГБ Ноябрьска. По данным источника, в кардиостимуляторе ежегодно нуждаются порядка 40 ямальцев. Все они теперь смогут получить профессиональную помощь в Ноябрьске. URA.RU сообщало, что врачи Ноябрьской ЦГБ обнаружили врожденную аномалию развития толстой кишки у 70-летней пенсионерки. Они решили удалить почти метр кишечника лапароскопическим методом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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