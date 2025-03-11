«Обжали со всех сторон»: Алаудинов рассказал об освобождении Суджи

ВС РФ осуществили окружение Суджи в Курской области с нескольких направлений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Мы почти со всех сторон обжали Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи», — рассказал Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что большая часть территории уже зачищена. Однако остаются несколько населенных пунктов, освобождение которых еще не завершено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин получил полную информацию о ходе операции «Труба», проводимой военнослужащими ВС РФ в Курской области. Песков подчеркнул, что президент знал об операции еще до ее старта.
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