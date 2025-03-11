«Обжали со всех сторон»: Алаудинов рассказал об освобождении Суджи

Алаудинов: мы почти со всех сторон обжали Суджу
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Алаудинов отметил, что большая часть территорий в Судже зачищена
Алаудинов отметил, что большая часть территорий в Судже зачищена Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ осуществили окружение Суджи в Курской области с нескольких направлений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. 

«Мы почти со всех сторон обжали Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи», — рассказал Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что большая часть территории уже зачищена. Однако остаются несколько населенных пунктов, освобождение которых еще не завершено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин получил полную информацию о ходе операции «Труба», проводимой военнослужащими ВС РФ в Курской области. Песков подчеркнул, что президент знал об операции еще до ее старта.

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ВС РФ осуществили окружение Суджи в Курской области с нескольких направлений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.  «Мы почти со всех сторон обжали Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи», — рассказал Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что большая часть территории уже зачищена. Однако остаются несколько населенных пунктов, освобождение которых еще не завершено. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин получил полную информацию о ходе операции «Труба», проводимой военнослужащими ВС РФ в Курской области. Песков подчеркнул, что президент знал об операции еще до ее старта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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