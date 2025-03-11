Песков: Путин в курсе всех деталей операции «Труба»

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Песков отметил, что Путин знал об операции еще до ее начала
Песков отметил, что Путин знал об операции еще до ее начала Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин полностью информирован о прогрессе операции «Труба», которую осуществляют военнослужащие ВС РФ в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции (речь идет об операции „Труба“ — прим. URA.RU)», — рассказал Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину. Пресс-секретарь отметил, что президенту была представлена информация об операции еще до ее начала.

Ранее участники спецназовской группы «Ахмат» подразделения Аида, задействованные в операции «Труба» сообщили, что движение по трубе заняло у них полтора дня. Затем в период со 2 по 8 марта они ожидали подкрепления от других воинских подразделений. После выхода наружу российским военным удалось установить связь, после чего начались активные штурмовые действия, передает RT.

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Президент России Владимир Путин полностью информирован о прогрессе операции «Труба», которую осуществляют военнослужащие ВС РФ в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции (речь идет об операции „Труба“ — прим. URA.RU)», — рассказал Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину. Пресс-секретарь отметил, что президенту была представлена информация об операции еще до ее начала. Ранее участники спецназовской группы «Ахмат» подразделения Аида, задействованные в операции «Труба» сообщили, что движение по трубе заняло у них полтора дня. Затем в период со 2 по 8 марта они ожидали подкрепления от других воинских подразделений. После выхода наружу российским военным удалось установить связь, после чего начались активные штурмовые действия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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