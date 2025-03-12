В Турции испугались оттока российских туристов из-за смертей от поддельного алкоголя

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут напугать российских туристов и заставить их выбирать альтернативные направления для отдыха. Об этом сообщил анонимный источник на туристическом рынке Турции.
«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов», — заявил источник на туристическом рынке страны в беседе с РИА Новости. По его словам, туристы могут рассмотреть другие страны в качестве альтернативы для отдыха. Это, в свою очередь, снизит поток туристов в Турцию.
Однако на данный критической ситуации даже в перспективе не наблюдается, отметил источник. Он добавил, что это может стать проблемой в особенности для тех отелей, где присутствует система «все включено».
Вследствие роста числа жертв от поддельного алкоголя иностранные турагенты начали требовать от отелей в Турции предоставить чеки за приобретенный алкоголь. Такие меры предосторожности становятся все более распространенными на фоне сообщений о более чем 100 умерших от поддельных напитков в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года, сообщили местные власти.
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