В Турции испугались оттока российских туристов из-за смертей от поддельного алкоголя

Поток россиян в Турцию может снизиться из-за смертей от поддельного алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы из РФ могут предпочесть другие варианты отдыху в Турции
Туристы из РФ могут предпочесть другие варианты отдыху в Турции Фото:

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут напугать российских туристов и заставить их выбирать альтернативные направления для отдыха. Об этом сообщил анонимный источник на туристическом рынке Турции.

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов», — заявил источник на туристическом рынке страны в беседе с РИА Новости. По его словам, туристы могут рассмотреть другие страны в качестве альтернативы для отдыха. Это, в свою очередь, снизит поток туристов в Турцию.

Однако на данный критической ситуации даже в перспективе не наблюдается, отметил источник. Он добавил, что это может стать проблемой в особенности для тех отелей, где присутствует система «все включено».

Вследствие роста числа жертв от поддельного алкоголя иностранные турагенты начали требовать от отелей в Турции предоставить чеки за приобретенный алкоголь. Такие меры предосторожности становятся все более распространенными на фоне сообщений о более чем 100 умерших от поддельных напитков в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года, сообщили местные власти.

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Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут напугать российских туристов и заставить их выбирать альтернативные направления для отдыха. Об этом сообщил анонимный источник на туристическом рынке Турции. «Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов», — заявил источник на туристическом рынке страны в беседе с РИА Новости. По его словам, туристы могут рассмотреть другие страны в качестве альтернативы для отдыха. Это, в свою очередь, снизит поток туристов в Турцию. Однако на данный критической ситуации даже в перспективе не наблюдается, отметил источник. Он добавил, что это может стать проблемой в особенности для тех отелей, где присутствует система «все включено». Вследствие роста числа жертв от поддельного алкоголя иностранные турагенты начали требовать от отелей в Турции предоставить чеки за приобретенный алкоголь. Такие меры предосторожности становятся все более распространенными на фоне сообщений о более чем 100 умерших от поддельных напитков в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года, сообщили местные власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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