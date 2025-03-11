Мэр из ХМАО уволился после скандала со сдачей кабинета администрации для маркетплейса

Прокуратура добилась увольнения по утрате доверия главы сельского поселения Лямина (Сургутский район, ХМАО) Алексея Дизера после скандала со сдачей кабинета администрации для пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Суд поддержал требования надзорного ведомства, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура Сургутского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации сельского поселения Лямина», — сообщили в пресс-службе ведомства. Глава поселения помог родственнику сожительницы получить помещение под пункт выдачи заказов без конкурсных процедур.
После внесения прокуратурой района в Совет депутатов представления о досрочном прекращении полномочий главы из-за нарушения, последний ушел в отставку по собственному желанию. Но прокуратура настояла на смене формулировки: «не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия», суд требования удовлетворил.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вскрыла нарушения в контрольно-ревизионном управлении мэрии Сургута. Прокурор Сургута Леонид Балин потребовал от мэрии пояснить обоснованность оплаты профессиональной переподготовки начальницы контрольно-ревизионного управления.
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