Прокурор Сургута Леонид Балин потребовал от мэрии пояснить обоснованность оплаты профессиональной переподготовки начальницы контрольно-ревизионного управления (КРУ) Елены Пастушенко по программе «Мастер бизнес-администрирования» (MBA) в Высшей школе экономики. Оплата происходила за счет средств муниципального бюджета. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что в представлении об устранении правонарушений, которое получила администрация, также указано, что чиновница незаконно получила жилье.
«Прокуратура проверила КРУ и выяснила, что Пастушенко оплатили из бюджета курсы MBA, хотя остальные чиновники, проходившие переподготовку, тратили на это собственные средства. Надзорное ведомство посчитало такие расходы нецелевыми. Также она получила квартиру площадью 105 квадратных метров, хотя по нормативам на семью из трех человек, как у нее, полагается 60 квадратных метров. Прокурор Балин потребовал устранить правонарушения в течении месяца», — сообщил инсайдер.
В администрации Сургута подтвердили, что акт прокурорского реагирования по жалобе поступил. Он будет рассмотрен надлежащим образом с участием представителей прокуратуры.
Елену Пастушенко привел в администрацию Сургута экс-мэр Андрей Филатов в 2021 году, когда сам был избран на должность градоначальника. Ранее чиновница была зампредом КРУ Лангепаса. Пастушенко считалась одним из доверенных подчиненных Филатова, наравне с замами Михаилом Гуменюком, Людмилой Батраковой, главной коммунальщицей Марией Ваньковой и другими членами лангепасской команды. Все они покинули мэрию Сургута со скандалом летом 2024 года, когда мэром стал нынешний глава Максим Слепов. Инсайдеры сообщают, что проверка КРУ прокуратурой станет поводом и для отставки Пастушенко.
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