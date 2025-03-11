В Перми на Гайве убили человека

В Перми в Орджоникидзевском районе произошло убийство человека. На месте работают правоохранительные органы. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «Пермское Чтиво».
«На ул. Репина, 64 на Гайве произошло убийство человека в первом подъезде. Это случилось прямо сейчас», — написал местный житель.
Очевидцы отмечают, что на месте преступления уже работают правоохранительные органы. В краевом управлении СКР сообщили, что к ним пока материалы не поступали, агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю.
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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщение об убийстве. «Информация не соответствует действительности. Сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве.
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