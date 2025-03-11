11 марта 2025

В Перми на Гайве убили человека

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте убийства работают правоохранительные органы
На месте убийства работают правоохранительные органы Фото:

В Перми в Орджоникидзевском районе произошло убийство человека. На месте работают правоохранительные органы. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «Пермское Чтиво».

«На ул. Репина, 64 на Гайве произошло убийство человека в первом подъезде. Это случилось прямо сейчас», — написал местный житель.

Очевидцы отмечают, что на месте преступления уже работают правоохранительные органы. В краевом управлении СКР сообщили, что к ним пока материалы не поступали, агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщение об убийстве. «Информация не соответствует действительности. Сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве.

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В Перми в Орджоникидзевском районе произошло убийство человека. На месте работают правоохранительные органы. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «Пермское Чтиво». «На ул. Репина, 64 на Гайве произошло убийство человека в первом подъезде. Это случилось прямо сейчас», — написал местный житель. Очевидцы отмечают, что на месте преступления уже работают правоохранительные органы. В краевом управлении СКР сообщили, что к ним пока материалы не поступали, агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщение об убийстве. «Информация не соответствует действительности. Сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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